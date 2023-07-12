Агент Головина рассказал, с какими трудностями Кузяев столкнётся во Франции

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал, что теперь ждёт Далера Кузяева в чемпионате Франции. Напомним, что россиянин в качестве свободного агента усилил вернувшийся в элиту французского футбола «Гавр».

«Прежде всего — французский язык. Саша Головин после перехода учил и французский, и английский языки. Также ему нужно учесть новые требования тренерского штаба, адаптироваться в коллективе и в новой стране и городе», - рассуждает Клюев для Metaratings, добавив, что переход Кузяева – очень важная история для всего российского спорта.

Напомним, что шесть последних лет карьеры Кузяева прошли в питерском «Зените».

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