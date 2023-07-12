Динияр Билялетдинов: «Через год Кузяев может перепрыгнуть и в команду посерьёзнее»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и ливерпульского «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил решение 30-летнего Далера Кузяева продолжить карьеру в «Гавре» - клубе-новичке французской Лиги 1 в следующем сезоне.

«Вопрос здесь в самом чемпионате. Его заинтересовала именно местная лига, где он сможет играть против топовых соперников. А через год он может перепрыгнуть и в команду и посерьёзнее – это отличный для него шанс, пусть дерзает», - рассуждает Билялетдинов для «Спорта День за Днём».

Ранее о выборе Кузяева порассуждал отец Динияра – российский тренер Ринат Билялетдинов.