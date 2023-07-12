Колосков: «Захаряну пора определиться с будущим и перестать дёргаться туда-сюда»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Колосков считает, что постоянные слухи о возможном трансфере в Европу вредят 20-летнему футболисту. Эксперт посоветовал Захаряну как можно скорее определиться со своим будущим.

«Захарян находится в подвешенном состоянии, это негативно влияет на его игру. Прошлый сезон он провёл без блеска в глазах. Арсену пора определиться с будущим и перестать дёргаться туда-сюда каждое трансферное окно», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее мы сообщали о том, что интерес к Захаряну проявляет итальянская «Рома». Действующий контракт полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Динамо» 37 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.