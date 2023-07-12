​Стало известно, сколько денег получит «Динамо» за трансфер Шиманьски

Полузащитник Себастиан Шиманьски переходит из «Динамо» в «Фенербахче». В Турции появилось фото 24-летнего поляка, находящегося в офисе «канареек». Между тем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает об условиях трансфера Шиманьски.

«Динамо» за Шиманьски получит от «Фенербахче» 9,75 миллиона евро. За счёт бонусных выплат сумма сделки может вырасти до 14 миллионов.

Напомним, что в прошлом сезоне Себастиан Шиманьски на временной основе выступал за «Фейеноорд» в Нидерландах.

Добавим, что для «Динамо» новый чемпионат начнётся с матча против «Краснодара». Он пройдёт 21 июля.