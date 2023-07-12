Хохлов рассказал, какие факторы сделают «Сочи» успешнее в новом сезоне

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, что поможет его клубу стать успешнее в грядущем сезоне Российской премьер-лиги. Напомним, что в сезоне минувшем сочинцы заняли лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Во‑первых, мы сохранили наш костяк команды. Во‑вторых, добавились качественные футболисты – они усилили конкретные позиции. В‑третьих, адаптация новичков проходит достаточно быстро», - делится Хохлов для «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ «Сочи» примет дома калининградскую «Балтику».

Ранее Хохлов впечатлился формой самого возрастного игрока своей команды.