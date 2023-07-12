​«Фенербахче» и «Динамо» согласовали трансфер Шиманьски

Полузащитник Себастиан Шиманьски переходит из московского «Динамо» в «Фенербахче». Клубы уже согласовали трансфер.

«Динамо» и «Фенербахче» договорились о трансфере Себастиана Шиманьски», - сказал источник ТАСС.

Напомним, что прошлый сезон Шиманьски провёл в нидерландском «Фейеноорде». В своё время за московское «Динамо» поляк провёл 86 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.

Себастиану Шиманьски 24 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 18 миллионов евро.