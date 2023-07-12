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Непомнящий: «Чемпионат Франции боевой, поэтому он подойдёт Кузяеву, который всегда готов к борьбе» эксклюзив

12 Июля 2023 • 20:40 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Гавр».

- Как вы отнеслись к переходу Кузяева в «Гавр»?

- Французский чемпионат достаточно боевой, поэтому он подойдет Далеру. Это очень мобильный футболист и все время готовый быть в борьбе. Другое дело, как он там адаптируется. Он же восточный человек, а Франция – страна свободных нравов.

- Как считаете, его уровень соответствует чемпионату Франции?

- Думаю, что да. Ему там будет попроще.

- «Гавр» - дебютант Лиги 1. Не слабовата команда, ведь, скорее всего, ей придется бороться за выживание?

- Это тоже проблемная ситуация. Но по своим технико-тактическим свойствам Кузяев боец, и поэтому для него это нормально.

- Зарабатывать в «Гавре» он будет меньше, чем в «Зените», в котором мог остаться. Почему он перешел на меньшие деньги?

- Там же налоги большие. Понятно, что таких заработков не будет. Просто парень решил себя испытать, попробовать свои силы. Мечта должна исполняться.

- Кузяев сможет пробиться в основу, как думаете?

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- Я не знаю уровня этой команды, поэтому сложно сказать. Но по своим качествам он подойдет.

- На Кузяева претендовало три команды: «Гавр», «Фенербахче» и «Ференцварош» Черчесова. Франция – это лучший вариант, или, может быть, стоило пойти к тренеру, который его знает?

- В этом смысле это ложное представление. Понятно, что если Черчесов его знает, то Далеру было бы проще. Но чемпионат Франции не сопоставим с венгерским. Единственное, там есть еврокубки, но это же небольшой промежуток времени.

- Вам не кажется, что Кузяев пересидел в «Зените», ведь три года назад у него были варианты уехать, и он был моложе?

- Никто не знает, что лучше, а что хуже. Судьба складывается по-разному.

- Насколько это важная история, что человек в нынешних реалиях смог попасть во французский клуб?

- Это удивительно. Там же есть лимит на тех, кто не в Евросоюзе. Видимо, там все просчитали. Для Кузяева этот трансфер неплохой. Но если что-то не получится, его будут ждать в «Зените».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Валерий Непомнящий Далер Кузяев
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