Деменко: «Агкацев может и готов уже быть первым номером в «Краснодаре»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что вратарь «быков» Станислав Агкацев способен стать основным голкипером команды.

По мнению эксперта, если наставник «Краснодара» Владимир Ивич будет больше доверять Агкацеву, то у 21-летнего футболиста появится возможность вытеснить из основного состава команды Матвея Сафонова.

«Агкацев может и готов уже быть первым номером в «Краснодаре». Он не боится играть ногами, а это то, что сейчас требует современный футбол», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Агкацев провёл за «Краснодар» восемь матчей, пропустил шесть голов и в четырёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.