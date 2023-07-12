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Деменко: «Агкацев может и готов уже быть первым номером в «Краснодаре»

12 Июля 2023 • 20:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что вратарь «быков» Станислав Агкацев способен стать основным голкипером команды.

По мнению эксперта, если наставник «Краснодара» Владимир Ивич будет больше доверять Агкацеву, то у 21-летнего футболиста появится возможность вытеснить из основного состава команды Матвея Сафонова.

«Агкацев может и готов уже быть первым номером в «Краснодаре». Он не боится играть ногами, а это то, что сейчас требует современный футбол», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Агкацев провёл за «Краснодар» восемь матчей, пропустил шесть голов и в четырёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Станислав Агкацев
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