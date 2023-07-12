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Гаджиев хочет видеть Дзагоева в махачкалинском «Динамо»

12 Июля 2023 • 20:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Махачкала
15.07 19:30

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что хотел бы увидеть в составе своей команды бывшую звезду столичного ЦСКА – 33-летнего Алана Дзагоева.

«Конечно, будем рады видеть такого большого игрока как Дзагоев в нашем клубе. Мы с ним не общались, надо просто понимать его настроение и желание, чего он хочет. Второй момент — состояние здоровья Алана», - рассуждает Гаджиев для «Матч ТВ».

Напомним, что минувший сезон Дзагоев провёл в казанском «Рубине», по его окончании футболист стал свободным агентом.

Ранее главным тренером динамовцев Махачкалы стал известный специалист Курбан Бердыев.
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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Алан Дзагоев Динамо Махачкала
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