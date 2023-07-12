Гаджиев хочет видеть Дзагоева в махачкалинском «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что хотел бы увидеть в составе своей команды бывшую звезду столичного ЦСКА – 33-летнего Алана Дзагоева.

«Конечно, будем рады видеть такого большого игрока как Дзагоев в нашем клубе. Мы с ним не общались, надо просто понимать его настроение и желание, чего он хочет. Второй момент — состояние здоровья Алана», - рассуждает Гаджиев для «Матч ТВ».

Напомним, что минувший сезон Дзагоев провёл в казанском «Рубине», по его окончании футболист стал свободным агентом.