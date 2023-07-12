Абильдгор продолжит карьеру в «Комо»

Датский хавбек казанского «Рубина» Оливер Абильдгор на сезон официально станет игроком клуба итальянской Серии Б – «Комо». Ранее об этом сообщал журналист Николо Скира, теперь пресс-служба «Комо» официально подтвердило усиление своей полузащиты.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, 27-летний датский футболист проведёт в «Комо» ближайший сезон.

Напомним, что Абильдгор выступал за «Рубин» на протяжении двух лет с 2020 по 2022 годы, в начале сентября прошлого года ушёл в рамках аренды в шотландский «Селтик». Вторую часть сезона-2022/23 он провёл в аутсайдере Серии А – «Вероне».

Оценивает Transfermarkt опорника в 4,5 млн евро.