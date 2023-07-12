Даку: «Переход в «Рубин» - большая честь для меня»

Новоиспечённый форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился своими впечатлениями от перехода в российскую команду.

«Я оказался здесь и сразу понял, что нахожусь в одном из лучших клубов России. Переход в «Рубин» для меня большая честь. На счету «Рубина» успешнейшие сезоны в Лиге чемпионов, это один из самых успешных клубов России», - цитирует нападающего пресс-служба казанцев.

Напомним, что предыдущим клубом косовара был хорватский «Осиек».

«Первая тренировка выдалась отличной, встретили меня хорошо. Надеюсь, «Рубин» ещё сможет взойти на те высоты, на которых был раньше», - добавил Даку.

Напомним, что казанский «Рубин» в 2008 и 2009 годах становился чемпионом России.

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