​В «Спартаке» заявили, что работа на трансферном рынке не завершена

«Спартак» продолжает работать над усилением своего состава. Об этом рассказал Олег Малышев, который занимает пост генерального директора клуба.

Напомним, что на днях «Спартак» объявил о подписании полузащитника Хесуса Медины и вингера Тео Бонгонда.

«Мы ещё не закончили работу на трансферном рынке. К сожалению, есть ограничения по бюджету, и не все хотят ехать в Россию. Работаем в условиях, которые есть», - сказал Малышев журналистам.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля, – против «Оренбурга» на своём поле. Это будет игра стартового тура Премьер-лиги.