​Сёмин – о Кузяеве: «Путь российским игрокам в Европу открыт»

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал комментарий о переходе хавбека Далера Кузяева во французский «Гавр».

Сёмин назвал трансфер Кузяева в «Гавр» отличным событием и шагом вперёд для 30-летнего игрока.

«Кузяев зарекомендовал себя как футболист, который способен контролировать центр поля и вести игру команды. Его переход в «Гавр» показывает, что путь российским игрокам в Европу по-прежнему открыт», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что «Гавр» вернулся в Лигу 1 по итогам прошлого сезона. В последний раз команда выступала в топ-дивизионе Франции в сезоне 2008/2009. Тогда «Гавр» занял последнее, 20-е место.