Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу перехода полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Гавр».

- Как отнеслись к переходу Кузяева в «Гавр», ведь этот клуб не фигурировал даже в слухах?

- Меня трансфер не сильно удивил. Есть контракты, которые заключаются в тени. Это распространенное явление, чтобы не мешали.

- Как считаете, его уровень соответствует чемпионату Франции?

- Вполне соответствует. Не надо принижать наших футболистов. Думаю, он адаптируется и все будет нормально. Тем более это опытный футболист.

- Насколько это важная история, что в нынешних реалиях во французский клуб взяли российского футболиста?

- Она неожиданная, потому что политика почти всегда вмешивается в спорт. Поэтому я могу констатировать, что для нас это хороший знак. Я двумя руками за такие переходы.

- «Гавр» - дебютант Лиги 1. Не слабовата команда, скорее всего, ей придется бороться за выживание?

- Время это покажет и чемпионат. Думаю, что мотивация у Кузяева будет что надо. И потом, может быть, команда будет решать более серьезные задачи, мы этого не знаем. Такие клубы как нельзя лучше подходят для таких переходов в данной ситуации.

- Кузяев сможет пробиться в основу, как думаете, ведь он поехал не в запасе сидеть?

Реклама

- Смотря как состоялся переход. Одно дело, когда тебя приглашают, а не просто предлагает агент. Важно, чтобы инициатива исходила от главного тренера. Если он заинтересован, это важно. Думаю, что возрастного футболиста тренер не позвал бы на лавку. Кузяеву 30 лет. Он не ветеран, конечно, но игрок уже опытный. Хотя никто не гарантирует места в составе. Уверен, что тренер видит его в обойме игроков основы. А она большой не бывает. А уж в старте Кузяев будет выходить или на замену, это и от соперников зависит.

- Зарабатывать в «Генке» Кузяев будет меньше, чем в «Зените», в котором мог остаться. Почему он пошел на меньшие деньги?

- Ну а когда он еще попробует европейский футбол? Вопрос денег всегда важен, но престиж в данной ситуации важнее. Многие его не поймут, но участие в чемпионате Франции – это большой плюс игроку в плане имиджа. И потом, не за похлебку же он там будет играть.

- Реальных претендентов на Кузяева было три: помимо «Гавра» был «Фенербахче» и «Ференцварош» Черчесова. Франция – лучший вариант, или, может быть, стоило пойти к тренеру, который хорошо его знает?

- Наверняка инициативу «Ференцварош» проявлял благодаря Черчесову. Игрок ему хорошо знаком. Но чемпионаты Франции и Венгрии – это большая разница. В Турции Кузяеву тоже не было бы дискомфортно, но сравнивая чемпионаты, все равно перевешивает Франция. В Турции на виду три-четыре команды, а в Лиге 1 у каждой команды есть имя. Поэтому выбор правильный.

- Вам не кажется, что Кузяев пересидел в «Зените», ведь три года назад у него были варианты уехать, и он был моложе?

- Не было, видимо, таких вариантов, как с Францией. Зачем размениваться? И потом, «Зенит» всегда играл в Лиге чемпионов. Это хорошая мотивация, чтобы никуда не ехать. Плюс финансовые вопросы. Но как только появился вариант с Лигой 1, пусть он и пришел с опозданием, но еще не поздно. Год-два Кузяев поиграет. Это вопрос адаптации и отношения к игроку. Не думаю, что оно будет предвзятое, уверен, что там профессионализм на первом месте. Команда, которая повышается в классе, должна быть дружной. Ей важно не то, какой у кого паспорт, а обыгрывать конкурентов.

Елена Григорьевская