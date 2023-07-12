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Гендиректор «Балтики»: «Переговоры по Энрикесу прошли достаточно быстро»

12 Июля 2023 • 19:41 Комментировать
Сочи
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Балтика
23.07 20:00

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал ход переговоров со стороной новичка атаки команды – Анхело Энрикеса. Он отметил, что они прошли стремительно, так как нападающим интересовались клубы из других стран.

«Переговоры проходили достаточно быстро, ему предлагали контракт другие клубы из высших лиг Греции и Турции – нам нельзя было терять время. Хорошо, что все удалось сделать достаточно оперативно – теперь он с нами», - цитирует Волженкина портал телеканала «Матч ТВ».

Функционер добавил, что игрок был в скаутских списках балтийцев достаточно давно. Также его уровень игры высоко оценил действующий главный тренер клуба Сергей Игнашевич.

Последний клубом в карьере чилийца до переезда в Россию был польский «Медзь».

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» будет играть в РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Анхело Энрикес Кирилл Волженкин
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