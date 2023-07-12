20-летний полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян попал в трансферные списки одного из топ-клубов Серии А – римской «Ромы». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Однако как поясняет наш источник, клуб пока не выходил ни на «Динамо», ни на представителей молодого игрока.

Дело в том, что в «Роме» сильно обеспокоены возможным уходом Пауло Дибалы этим летом. Недавно сообщалось о том, что интерес к нему проявляют «Челси» и некоторые клубы из Саудовской Аравии. В такой ситуации «Рома» активно ищет возможную замену аргентинцу.

При этом отмечается, что трансфер Захаряна в Серию А этим летом выглядит маловероятным.