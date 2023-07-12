Хохлов: «38-летний Нобоа – один из лучших в команде по физической форме»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов оценил физическое состояние эквадорского ветерана РПЛ – Кристиана Нобоа. Этот полузащитник практически непрерывно выступает в клубах Премьер-лиги с 2007 года. По словам Хохлова, Нобоа и в свои 38 лет находится в полном порядке.

«Как бы это не звучало для игрока в его возрасте, он один из лучших у нас. В команде он третий по результатам физических тестов. А мониторинг тренировочного и игрового процесса это подтверждает», - признался Хохлов для «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Нобоа с «Сочи» действует до окончания грядущего футбольного сезона.

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