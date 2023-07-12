Хохлов: «Игнатьев настроен очень серьёзно»

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов оценил работу новичка команды Ивана Игнатьева на тренировках. По его мнению, форвард настроен показать себя в новом сезоне во всех лучших качествах.

«Иван действительно качественный игрок, он выкладывается на тренировках на 120 процентов, а не на 100. У него должно получиться проявить себя, настроен он серьёзно – а мы ему в этом поможем», - цитирует Хохлова «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» стал уже пятым клубом РПЛ в карьере 24-летнего Игнатьева. До перехода в клуб с Юга России молодой футболист был игроком столичного «Локомотива».

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