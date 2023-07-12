Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Начало сезона в России пройдёт без офсайдных линий

12 Июля 2023 • 19:12 Комментировать

Матч за Суперкубок России, а также стартовые туры Премьер-лиги пройдут без использования офсайдных линий в функционале ВАР. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», ФИФА задерживает согласование лицензионного соглашения китайской компании Rigour Tech. Ожидается, что вопрос будет решён не раньше, чем через три недели. То есть видеоассистенты в России смогут работать с офсайдными линиями не раньше августа. 

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в субботу, 15 июля. Битва за трофей пройдёт в Казани. Что касается матчей первого тура Премьер-лиги, то они пройдут в период с 21 по 23 июля. Чемпионский титул будет защищать «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок России РПЛ VAR
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
19:41 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Балтики»: «Переговоры по Энрикесу прошли достаточно быстро»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «38-летний Нобоа – один из лучших в команде по физической форме»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Игнатьев настроен очень серьёзно»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Бонгонда? Это кот в мешке
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Начало сезона в России пройдёт без офсайдных линий
19:11 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал Сёмина лучшим тренером в карьере
19:06 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» нужен центральный защитник, это самая слабая позиция в клубе»
19:06 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» заявили об огромном кредите доверия к Игнашевичу
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» надавил на Вендела
18:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Спартак» зря подписал Бонгонда
18:37 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов не переедет в Турцию — известна причина
18:34 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о восстановлении Магкеева
18:26 · Россия. Первая лига
Бердыев мог возглавить «Фатих Карагюмрюк», но выбрал махачкалинское «Динамо»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Гришин считает, что трансфер Сутормина в ЦСКА может состояться
18:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин оценил переход Медины в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем