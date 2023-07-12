​Начало сезона в России пройдёт без офсайдных линий

Матч за Суперкубок России, а также стартовые туры Премьер-лиги пройдут без использования офсайдных линий в функционале ВАР. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», ФИФА задерживает согласование лицензионного соглашения китайской компании Rigour Tech. Ожидается, что вопрос будет решён не раньше, чем через три недели. То есть видеоассистенты в России смогут работать с офсайдными линиями не раньше августа.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в субботу, 15 июля. Битва за трофей пройдёт в Казани. Что касается матчей первого тура Премьер-лиги, то они пройдут в период с 21 по 23 июля. Чемпионский титул будет защищать «Зенит».