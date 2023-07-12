Ари назвал Сёмина лучшим тренером в карьере

Бывший игрок нескольких клубов РПЛ Ари назвал лучшего тренера в своей профессиональной карьере.

«Лучший тренер, с которым я работал? Да блин, это очевидно — Юрий Палыч Семин! Это очень хороший специалист, он спец по тому, как замотивировать футболиста, даёт каждому футболисту свободу во время игры и тренировок», — заявил экс-форвард российской сборной в интервью изданию Sport24. Ари рассказал, что специалист постоянно разговаривал со своими подопечными и, несмотря на требовательность, Сёмин всегда способен выстроить систему в коллективе.

Напомним, что последним местом работы Юрия Сёмина является «Ростов», который 76-летний тренер возглавлял в 2021 году.