В «Балтике» заявили об огромном кредите доверия к Игнашевичу

Кирилл Волженкин, занимающий пост генерального директора калининградской «Балтики», заявил об огромном уровне доверия к действующему главному тренеру основной команды – Сергею Игнашевичу.

«Кредит доверия к Сергею Игнашевичу максимальный, но мы все всё понимаем — это футбол. Мы в предвкушении начала сезона. Думаю, что у нас все будет в порядке», - цитирует функционера «Матч ТВ».

Напомним, при Игнашевиче балтийцы практически весь сезон в Первой лиге шли на первом месте и не проигрывали три десятка официальных матчей подряд. В итоге «Балтика» смогла выйти в РПЛ со второго места, в первом туре нового сезона команда Игнашевича сыграет против «Сочи» в гостях.

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