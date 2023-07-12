​«Зенит» надавил на Вендела

Полузащитник Маркус Вендел возвращается в расположение «Зенита», о чём было объявлено в среду. Журналист Жулио Мигель Нето сообщает в социальных сетях о том, что 25-летний футболист решил вернуться в Россию на фоне сильного давления со стороны питерского клуба.

Отмечается, что Вендел ещё может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Так, полузащитник может уйти в аренду без опции выкупа, если такой вариант будет выгоден всем сторонам.

За «Зенит» Вендел провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 15 июля. В этот день питерцы сыграют против ЦСКА в Суперкубке.

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