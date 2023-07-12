Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов не переедет в Турцию — известна причина

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, высказался о возможном трансфере футболиста в турецкий клуб. Ранее сообщалось, что 23-летнего игрока хочет подписать «Газиантеп».

«На данный момент переход невозможен в силу определенных причин», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Агент добавил, что Сулейманов является хорошим форвардом, на которого делают ставку в «Пари НН», поэтому клуб не может сейчас его отпустить.

Действующий контракт футболиста с нижегородской командой рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Сулейманова составляет один миллион евро.