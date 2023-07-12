Агент высказался о восстановлении Магкеева

Агент Александр Клюев, который работает с защитником Станиславом Магкеевым из «Локомотива», дал комментарий по поводу восстановления футболиста.

Напомним, что в майском матче чемпионата России против «Сочи» Магкеев получил серьёзную травму колена.

По словам Клюева, Магкеев в настоящий момент проходит восстановление в Белграде.

«Всё идет по плану под чётким руководством врачей совместно с медицинским штабом «Локомотива». Прогнозами мы не занимаемся, всё проходит в рабочем режиме», - сказал Клюев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Локомотив» первый матч сезона 2023/2024 проведёт 22 июля – против «Рубина» на своём поле.