Агент Санчеса рассказал, продвигаются ли переговоры со «Спартаком»

Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, ответил на вопрос о возможном переезде игрока в «Спартак».

«Продвижений в трансфере Давинсона Санчеса в «Спартак» нет. Пока тишина», — приводит слова Шены портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» вступил в борьбу за 27-летнего колумбийца. Кроме того, в его услугах заинтересованы еще несколько европейских клубов.

В прошлом сезоне Санчес принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 15 миллионов евро.