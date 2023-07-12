​Гендиректор «Рубина» прокомментировал информацию о ссоре Рахимова и Сафонова

В конце июня Эдуард Сафонов покинул должность спортивного директора «Рубина». Ходили слухи, что причиной ухода функционера стала его ссора с главным тренером команды Рашидом Рахимовым. Комментарий на этот счёт дал Александр Айбатов, который занимает пост генерального директора «Рубина».

«Информация о том, что Рахимов поругался с Сафоновым, - слух. Это всё неправда», - сказал Айбатов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 «Рубин» вернулся в Премьер-лигу. В первом туре команда Рахимова будет играть против «Локомотива» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 22 июля.