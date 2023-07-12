Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Рубина» прокомментировал информацию о ссоре Рахимова и Сафонова

12 Июля 2023 • 17:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

В конце июня Эдуард Сафонов покинул должность спортивного директора «Рубина». Ходили слухи, что причиной ухода функционера стала его ссора с главным тренером команды Рашидом Рахимовым. Комментарий на этот счёт дал Александр Айбатов, который занимает пост генерального директора «Рубина».

«Информация о том, что Рахимов поругался с Сафоновым, - слух. Это всё неправда», - сказал Айбатов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 «Рубин» вернулся в Премьер-лигу. В первом туре команда Рахимова будет играть против «Локомотива» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 22 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Александр Айбатов Эдуард Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
19:24 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «38-летний Нобоа – один из лучших в команде по физической форме»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Игнатьев настроен очень серьёзно»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Бонгонда? Это кот в мешке
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Начало сезона в России пройдёт без офсайдных линий
19:11 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал Сёмина лучшим тренером в карьере
19:06 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» нужен центральный защитник, это самая слабая позиция в клубе»
19:06 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» заявили об огромном кредите доверия к Игнашевичу
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» надавил на Вендела
18:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Спартак» зря подписал Бонгонда
18:37 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов не переедет в Турцию — известна причина
18:34 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о восстановлении Магкеева
18:26 · Россия. Первая лига
Бердыев мог возглавить «Фатих Карагюмрюк», но выбрал махачкалинское «Динамо»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Гришин считает, что трансфер Сутормина в ЦСКА может состояться
18:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин оценил переход Медины в «Спартак»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Санчеса рассказал, продвигаются ли переговоры со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем