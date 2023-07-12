​Захарян хочет играть в Европе

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить клуб в обозримом будущем. В последние часы 20-летнего воспитанника московского клуба слухи активно связывают с «Фейеноордом». При этом Захарян находится и на радарах других клубов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Захарян хочет выступать в Европе. Учитывая ситуацию, «Динамо» будет сложно продлить с полузащитником контракт. Действующий договор истекает через год, то есть «бело-голубым» в финансовом плане разумно продавать игрока этим летом.

Отметим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

​Захарян может перейти в топ-клуб Серии А