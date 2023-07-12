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​Захарян хочет играть в Европе

12 Июля 2023 • 17:50 Комментировать (1)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить клуб в обозримом будущем. В последние часы 20-летнего воспитанника московского клуба слухи активно связывают с «Фейеноордом». При этом Захарян находится и на радарах других клубов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Захарян хочет выступать в Европе. Учитывая ситуацию, «Динамо» будет сложно продлить с полузащитником контракт. Действующий договор истекает через год, то есть «бело-голубым» в финансовом плане разумно продавать игрока этим летом.

Отметим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

​Захарян может перейти в топ-клуб Серии А

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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Cruyff
12 Июля 2023 в 17:58
поиграет и уйдёт бесплатно так у российских команд заведено
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