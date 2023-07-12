Генеральный директор «Балтики» рассказал о бюджете клуба на сезон

Кирилл Волженкин, генеральный директор «Балтики», оценил бюджет новичка Премьер-лиги на следующий сезон.

«Бюджет раскрывать не хотел бы, но этих денег будет достаточно, чтобы мы спокойно чувствовали себя в Премьер-лиге. Ожидания самые приятные, потому что команда долгое время не была в РПЛ», — заявил функционер калининградского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Волженкин назвал задачу коллектива на предстоящую кампанию, отметив, что «Балтика» планирует закончить сезон в середине турнирной таблице.

Напомним, что калининградская команда вернулась в элитный дивизион впервые с 1998 года. В первом туре РПЛ «Балтика» проведёт гостевой матч против «Сочи».