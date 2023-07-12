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В «Рубине» объяснили подписание Рыбуса

12 Июля 2023 • 17:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

Александр Айбатов, который занимает должность генерального директора «Рубина», прокомментировал подписание защитника Мацея Рыбуса, ранее игравшего за «Спартак».

Напомним, что в июне «Рубин» объявил о подписании с Рыбусом трудового соглашения сроком на один год.

«В первую очередь, Рыбус привлёк главного тренера. Что касаемо его возраста, сами можете знать примеры Семака, Сесара Наваса, Карадениза, которые тоже играли в этом возрасте», - сказал Айбатов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в августе Рыбус отметит свой 34-й день рождения.

Первый матч нового чемпионата России «Рубин» проведёт 22 июля – против «Локомотива» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Айбатов Мацей Рыбус
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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