​Алаев высказался о награждении «Спартака»

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, дал комментарий по поводу награждения «Спартака» бронзовыми медалями.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на третьей позиции. При этом команду до сих пор не наградили.

«Когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями - решение «Спартака», - сказал Алаев ТАСС, добавив, что пока у него информации от клуба нет.

Алаев отметил, что «Спартак» может решить вручать медали даже на тренировке.

Первый матч чемпионата России сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля, – против «Оренбурга» на своём поле.