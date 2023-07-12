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Жоаозиньо: «Пока конкретных предложений у меня нет»

12 Июля 2023 • 17:20 Комментировать

Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о вариантах для продолжения карьеры.

«Пока конкретных предложений у меня нет, и я не решил, где продолжить карьеру. Когда поступит официальное предложение, тогда уже можно что-то решать», — заявил экс-футболист нескольких клубов Премьер-лиги, чьи слова приводит «Матч ТВ». Игрок также подтвердил, что к нему есть интерес от некоторых коллективов.

Напомним, что в России Жоаозиньо выступал с 2011 года, представляя московское «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». Ранее игрок сообщал о желании остаться в РПЛ.

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Жоаозиньо трансферы футбола - лето 2023
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