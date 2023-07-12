Жоаозиньо: «Пока конкретных предложений у меня нет»

Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о вариантах для продолжения карьеры.

«Пока конкретных предложений у меня нет, и я не решил, где продолжить карьеру. Когда поступит официальное предложение, тогда уже можно что-то решать», — заявил экс-футболист нескольких клубов Премьер-лиги, чьи слова приводит «Матч ТВ». Игрок также подтвердил, что к нему есть интерес от некоторых коллективов.

Напомним, что в России Жоаозиньо выступал с 2011 года, представляя московское «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». Ранее игрок сообщал о желании остаться в РПЛ.