В Бразилии рассказали об угрозах «Зенита» Малкому и Клаудиньо

Малком и Клаудиньо могли бы поехать на чемпионат мира – 2022 со сборной Бразилии, но в какой-то момент они перестали входить в планы штаба национальной команды. Жуниньо Паулиста, который является директором Бразильской конфедерации футбола по развитию, высказался о ситуации. По его словам, на положение Малкома и Клаудиньо повлияла позиция «Зенита» осенью 2021 года. Тогда питерцы потребовали возвращения игроков в расположение клуба для игр в Лиге чемпионов.

«Руководители «Зенита» очень давили на Малкома и Клаудиньо, в бесчеловечной форме. Они даже угрожали расторжением контрактов. Несмотря на давление, я расстроен их решением отказаться от сборной», - сказал Паулиста в интервью Globo Eporte.