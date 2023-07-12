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В Бразилии рассказали об угрозах «Зенита» Малкому и Клаудиньо

12 Июля 2023 • 17:13 Комментировать

Малком и Клаудиньо могли бы поехать на чемпионат мира – 2022 со сборной Бразилии, но в какой-то момент они перестали входить в планы штаба национальной команды. Жуниньо Паулиста, который является директором Бразильской конфедерации футбола по развитию, высказался о ситуации. По его словам, на положение Малкома и Клаудиньо повлияла позиция «Зенита» осенью 2021 года. Тогда питерцы потребовали возвращения игроков в расположение клуба для игр в Лиге чемпионов.

«Руководители «Зенита» очень давили на Малкома и Клаудиньо, в бесчеловечной форме. Они даже угрожали расторжением контрактов. Несмотря на давление, я расстроен их решением отказаться от сборной», - сказал Паулиста в интервью Globo Eporte.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Клаудиньо Малком Филипе Жуниньо Паулиста
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