Булыкин оценил перспективы Захаряна в «Фейеноорде»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Фейеноорд».

«Уровень футбола там будет повыше, чем в РПЛ. Там можно будет развиваться. Захарян – сто процентов талантливый парень, он сумеет заиграть в Голландии», — заявил экс-форвард «Аякса» и «Адо Ден Хаага» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, сложно говорить о готовности полузащитника «Динамо» к переезду в Эредивизие, отметив, что Арсен сильно потеряет в деньгах после возможного трансфера.

Напомним, что Захарян выступает за столичное «Динамо» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего хавбека в 15 миллионов евро.