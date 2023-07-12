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Селюк: «Карпин работает в сборной, и «Ростов» пробил 17 пенальти за сезон» эксклюзив

12 Июля 2023 • 16:50 Комментировать (1)

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Тренер не должен совмещать работу в сборной с работой в клубе. Работает Карпин в сборной, и что мы видим? «Ростов» пробил 17 пенальти за сезон и занял четвёртое место. Я связываю это с его влиянием на многие течения в российском футболе.

Заметьте, в конце сезона, когда «Ростов» перестал бить пенальти, команда потеряла много очков. Думаю, в РФС тоже немного обалдели от того, что в каждой игре судьи назначают пенальти в пользу «Ростова». Если придираться, то пенальти можно ставить после каждой подачи с углового. Всегда кто-кто дёргает соперника, повод можно найти. Я против таких побед. Я за честные победы на футбольном поле», - сказал Селюк.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Селюк
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Июля 2023 в 17:25
ай здеся он прав.. а карпуха бездарная тренеришка.. А-ха-ха-ха! )))
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