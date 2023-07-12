Генеральный директор «Балтики» прокомментировал подписание Энрикеса

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Вожненкин отреагировал на подписание чилийского форварда Анхело Энрикеса.

«Анхело Энрикес — статусный игрок для «Балтики». Это футболист с большим послужным списком: игрок сборной Чили, поиграл в АПЛ. Мы на него очень рассчитываем», — заявил функционер новичка Российской премьер-лиги в интервью «Чемпионату».

Напомним, что чилийский форвард присоединился к «Балтике» на правах свободного агента после выступлений за польский «Медзь». Ранее 29-летний нападающий принадлежал «Манчестеру Юнайтед», однако в основе английского гранда Энрикес не провёл ни одного матча.