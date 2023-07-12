Рахимов рассказал о подробностях травмы Рыбуса

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился информацией о травме защитника команды Мацея Рыбуса.

«Рыбус получил очень неприятный удар на тренировке. Растяжение икроножной мышцы, образовалась гематома. Мы постепенно его возвращаем его в строй», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущее трансферное окно 33-летний футболист перебрался из «Спартака» в «Рубин» на правах свободного агента. Во время тренировочных сборов Рыбус получил травму и пока ни разу не появился на поле в футболке казанской команды.

Чемпионат России – 2023/24 стартует уже в следующие выходные. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Рубин» встретится с «Локомотивом» (22 июля).