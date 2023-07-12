Агент Карраскаля отреагировал на интерес «Атлетико Паранаэнсе»

Родриго Лопес, представитель полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, отреагировал на интерес бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

«Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе»? Нет, это неправда», — заявил агент колумбийского хавбека в интервью изданию Sport24. Ранее в службе коммуникаций «армейцев» подтвердили заинтересованность к Карраскалю.

Напомним, что контракт Хорхе Карраскаля с ЦСКА действует до 2026 года. За полтора года в футболке «красно-синих» полузащитник провёл 47 матчей во всех турнирах, забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в семь миллионов евро.