Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «За вторую строчку будет борьба между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо»

12 Июля 2023 • 16:19 Комментировать

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили оставил прогноз на предстоящий розыгрыш Российской премьер-лиги.

«Моё мнение: как сохранилось в прошлом году, возможно, первое место останется за «Зенитом» в следующем сезоне, а за вторую строчку будет борьба между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «Спартак» и ЦСКА могут навязать борьбу петербургскому клубу в борьбе за золотые медали.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Зенит» выиграл пятое подряд золото российского чемпионата. ЦСКА и «Спартак» соответственно заняли второе и третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов — о Марио Фернандесе: «ЦСКА решил сэкономить на агентских выплатах и потерял игрока сборной»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Балтики» рассказал о бюджете клуба на сезон
17:34 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» объяснили подписание Рыбуса
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Алаев высказался о награждении «Спартака»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: «Пока конкретных предложений у меня нет»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Белоус назвал Промеса самым преданным легионером в РПЛ
16:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил перспективы Захаряна в «Фейеноорде»
16:47 · Россия. Первая лига
​Полоз может перейти в клуб из Москвы
16:45 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Балтики» прокомментировал подписание Энрикеса
16:33 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал о подробностях травмы Рыбуса
16:26 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, ведут ли переговоры по новому контракту с Джикией
16:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля отреагировал на интерес «Атлетико Паранаэнсе»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Корнеев — о Марио Фернандесе: «Игроки имеют право на выбор, но надо следить за своим языком»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «За вторую строчку будет борьба между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо»
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Спартака» высказался о возможном изменении названия стадиона
Все новости
Рекомендуем