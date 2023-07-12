Кавазашвили: «За вторую строчку будет борьба между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо»

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили оставил прогноз на предстоящий розыгрыш Российской премьер-лиги.

«Моё мнение: как сохранилось в прошлом году, возможно, первое место останется за «Зенитом» в следующем сезоне, а за вторую строчку будет борьба между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «Спартак» и ЦСКА могут навязать борьбу петербургскому клубу в борьбе за золотые медали.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Зенит» выиграл пятое подряд золото российского чемпионата. ЦСКА и «Спартак» соответственно заняли второе и третье место в турнирной таблице.