​РПЛ хочет пригласить иностранные команды на зимний турнир

Российская премьер-лига хочет пригласить иностранные команды на турнир, который запланирован на зимнее межсезонье. Об этом рассказал Александр Алаев, занимающий пост президента РПЛ.

«В идеале мне видится вариант с участием иностранных команд. Работа над этим ведётся, но пока я не хочу называть страны. С составом участников хотим определиться до конца лета», - сказал Алаев журналистам.

Прошлой зимой в зимнем турнире в Абу-Даби участвовали четыре команды – «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи». Первое место занял «Спартак».

Добавим, что матчи первого тура РПЛ пройдут с 21 по 23 июля.