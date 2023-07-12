​Гендиректор «Спартака» высказался о моральном состоянии Промеса

Олег Малышев, который занимает должность генерального директора «Спартака», высказался на тему морального состояния нападающего Квинси Промеса.

Ранее Промес получил полтора года тюрьмы в Нидерландах за нападение на родственника. Футболист будет обжаловать решение суда.

«Трудно заглянуть человеку в голову. Но мы видим, что уровень самоотдачи и подготовки у Промеса высокий, чему мы очень довольны», - сказал Малышев журналистам.

Малышев отметил, что никаких изменений в ситуации Промеса на сегодняшний день нет.

Первый матч нового сезона – против «Оренбурга» – «Спартак» проведёт 23 июля.