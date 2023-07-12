Известны цели ЦСКА на трансферное лето

На летнем трансферном рынке ЦСКА планирует усилить четыре позиции. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Так, по данным источника, московские «армейцы» планируют подписать правого латераля, левого латераля, нападающего и инсайда.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России и выиграл национальный кубок. Первую игру сезона 2023/2024 команда Владимира Федотова проведёт уже в ближайшую субботу, 15 июля, – против «Зенита» в Суперкубке. Что до Российской премьер-лиги, то в первом туре «армейцы» будут играть против «Урала» 22 июля.