Камоцци оценил перспективы Захаряна и Сперцяна в Нидерландах

Бывший советник президента «Спартака» Франко Камоцци высказался о перспективах Арсена Захаряна и Эдуарда Сперцяна в Нидерландах.

«Захарян спокойно заиграет в «Фейеноорде», это хороший клуб для него. Сперцян? Оба смогут заиграть в Нидерландах», — заявил итальянский функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что ранее появилась информация об интересе «Фейеноорда» к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну, по которому чемпион Эредивизие уже сделал предложение. Что же касается Эдуарда Сперцяна, то армянский полузащитник «Краснодара» привлекает внимание «Аякса».