​Гендиректор «Спартака»: «Медина не стал легендой ЦСКА»

Олег Малышев, который занимает пост генерального директора «Спартака», высказался о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА.

«Понятно, что такой переход вызывает эмоции. Но за год Медина не стал легендой ЦСКА. Мы смотрели прагматично. Этот футболист обладает качествами, которые мы искали. Надеюсь, Медина заслужит доверие фанатов», - сказал Малышев журналистам.

Напомним, что за ЦСКА Хесус Медина выступал на протяжении полутора лет.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Оренбург» в стартовом туре Премьер-лиги.