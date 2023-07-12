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​Дзагоев не останется в «Рубине»

12 Июля 2023 • 15:20 Комментировать

«Рубин» не станет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом рассказал Александр Айбатов, который занимает пост генерального директора казанского клуба.

«У его закончился контракт, его не будет в новом сезоне», - сказал о Дзагоеве Айбатов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что «Рубин» по итогам прошлого сезона вернулся в Премьер-лигу. Казанская команда заняла первое место в Первой лиге.

33-летний Дзагоев теперь обрёл статус свободного агента и будет искать себе новую команду. За «Рубин» Алан провёл 20 матчей, в которых забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев Александр Айбатов трансферы футбола - лето 2023
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