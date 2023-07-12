​Аршавин – о Кузяеве: «Я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр»

Бывший хавбек «Зенита» Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра», о чём было объявлено в среду. Комментарий на этот счёт дал Андрей Аршавин, который занимает пост заместителя генерального директора питерского клуба по спортивному развитию.

«Он серьёзно перешёл в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», - сказал Аршавин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что по итогам сезона 2022/2023 «Гавр» повысился в классе до Лиги 1. Теперь команда постарается хорошо выступить в топ-дивизионе Франции.

Добавим, что за «Зенит» Далер Кузяев выступал на протяжении шести сезонов.