​Объявлен состав правления РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги объявила состав правления. Он был избран в ходе общего собрания, которое проходит в среду.

В состав правления вошли Александр Алаев (президент РПЛ), Сергей Чебан (исполнительный директор РПЛ), Ахмед Айдамиров (гендиректор «Ахмата), Роман Бабаев (гендиректор ЦСКА), Григорий Иванов (президент «Урала»), Павел Пивоваров (гендиректор «Динамо»), Максим Погорелов (исполнительный директор «Зенита»).

Состав правления РПЛ был избран на один год.

Отметим, что матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля включительно.