​Захарян может перейти в топ-клуб Серии А

Интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну проявляет не только «Фейеноорд». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», у 20-летнего футболиста есть и другие варианты.

«Предметный интерес к игроку проявляют ещё и: «Аякс», клубы из Португалии (среди них, вероятно, есть «Порту») + команда из Рима (предположительно, «Рома»)», - пишет инсайдер Иван Карпов.

Отметим, что в Риме есть два статусных топ-клуба – «Рома» и «Лацио».

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, но «Динамо» хочет выручить за игрока намного больше денег.

Портал transfermarkt оценивает Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.