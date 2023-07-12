​«Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, «Динамо» хочет больше денег

«Фейеноорд» начал переговорный процесс с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. При этом в настоящий момент стороны далеки от соглашения. Нидерландский клуб предлагает за 20-летнего Захаряна 8 миллионов евро, а «Динамо» хочет заработать не меньше 15. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Отмечается, что в действующем контракте Арсена Захаряна прописана опция выкупа за 25 миллионов евро.

Захарян является воспитанником «Динамо». За первую команду «бело-голубых» полузащитник провёл 84 матча, в которых забил 17 голов и отдал 24 голевых паса.