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​«Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, «Динамо» хочет больше денег

12 Июля 2023 • 14:22 Комментировать

«Фейеноорд» начал переговорный процесс с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. При этом в настоящий момент стороны далеки от соглашения. Нидерландский клуб предлагает за 20-летнего Захаряна 8 миллионов евро, а «Динамо» хочет заработать не меньше 15. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Отмечается, что в действующем контракте Арсена Захаряна прописана опция выкупа за 25 миллионов евро.

Захарян является воспитанником «Динамо». За первую команду «бело-голубых» полузащитник провёл 84 матча, в которых забил 17 голов и отдал 24 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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