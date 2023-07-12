Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что роттердамский клуб сделал предложение московскому «Динамо» о трансфере вингера Арсена Захаряна.

«Я не могу комментировать информацию про игроков, у которых есть действующий долгосрочный контракт с другим клубом», – заявил те Клозе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчитывает продать Захаряна минимум за 15 миллионов евро. Год назад игрок был близок к переходу в лондонский «Челси», но сделку не удалось осуществить из-за проблем с денежным переводом в Россию.