Известный российский специалист Андрей Каряка в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Раджи Наингголана в московский «Спартак».

«Сложно сказать, усилит ли он «Спартак» в своём сегодняшнем состоянии. То, что он классный игрок, не вызывает сомнений, но у него за плечами есть травмы, к тому же последний сезон он провёл во второй итальянской лиге», - сказал Каряка.

В футбольном мире 35-летний Раджа Наингголан известен главным образом по выступлениям за итальянские «Рому» и «Интер».

​«Спартак» отказался от Наингголана – названа причина